Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) дает возможность возобновить усилия по решению конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозеппа Борреля, распространенном во вторник вечером в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодняшняя инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить срочно необходимые усилия по достижению согласованного и жизнеспособного урегулирования израильско-палестинского конфликта", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "Евросоюз изучит и оценит выдвинутые предложения".