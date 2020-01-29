Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Боррель: "сделка века" дает возможность возобновить усилия по мирному урегулированию

Боррель: "сделка века" дает возможность возобновить усилия по мирному урегулированию

Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) дает возможность возобновить усилия по решению конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозеппа Борреля, распространенном во вторник вечером в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодняшняя инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить срочно необходимые усилия по достижению согласованного и жизнеспособного урегулирования израильско-палестинского конфликта", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "Евросоюз изучит и оценит выдвинутые предложения".

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации