Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 5,9 тыс.

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 5 974 человек. Как говорится в опубликованном в среду утром заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов возросло до 132.

Как говорится в документе, состояние 1 239 инфицированных оценивается как тяжелое. Более 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения коронавирусом, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно обновленной информации, более половины числа инфицированных (3,5 тыс. зараженных и 125 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является изначальным очагом распространения эпидемии. Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли произошедшую в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии (SARS, тяжелый острый респираторный синдром), длившуюся более полугода.