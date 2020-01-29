Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации обнародованного ранее во вторник плана президента США Дональда Трампа.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет". "Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", – отметил он.

"Иерусалим не продается", - добавил он, имея в виду то, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом, по сообщению арабских СМИ, Аббас предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, ЕС), а не одних только США.

Опубликованный на сайте Белого дома 180-страничный документ состоит из двух частей: экономической и политической. Экономические аспекты были обнародованы еще летом прошлого года, а о деталях политической составляющей стало известно лишь сейчас.

В основе плана лежит взаимное признание двух государств. Территорию Палестины, состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан, предлагается неразрывно связать скоростным транспортным сообщением - таким образом, по словам Трампа, территория арабского государства должна увеличиться вдвое. В то же время, как подчеркнул американский лидер, США твердо намерены признать законными еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, то есть таким образом признать за Израилем земли, захваченные им после 1967 года.

Особое внимание в документе уделяется статусу Иерусалима: Вашингтон предлагает признать столицей арабского государства Восточный Иерусалим (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис) и одновременно с этим считать "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.