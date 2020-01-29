Европейские индексы - 28-01-20

МОСКВА, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.90% и составил 13323.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.07% и составил 5925.82 пункта, британский FTSE вырос на 0.93% и составил 7480.69 пункта, а российский RTSI вырос на 1.97% и составил 1572.23 пункта.