США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан
США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Рейтер.
План Трампа по Израилю и Палестине предполагает создание двух государств, в частности палестинского со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру.
Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп. "Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал он.
При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.