США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Рейтер.

План Трампа по Израилю и Палестине предполагает создание двух государств, в частности палестинского со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру.

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп. "Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал он.

При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.