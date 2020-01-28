Вице-премьер Мгер Григорян в Сисианe принял участие в мероприятиях по случаю Дня армии

Вице-премьер Мгер Григорян в городе Сисиан принял участие в мероприятиях по случаю 28-й годовщины формирования Вооруженных сил Республики Армения - Дня армии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, торжественные мероприятия начались с демонстрационных учений разведывательной роты на площади Сисиана и торжественного марша военнослужащих. Затем вице-премьер посетил Военный пантеон погибших борцов за свободу, где возложил цветы и почтил память мучеников.

В рамках праздничных мероприятий Мгер Григорян посмотрел демонстрацию военной техники, оружия и боеприпасов и в Доме культуры Сисиана присутствовал на концерте по случаю праздника. В начале концерта вице-премьер выступил с поздравительной речью, в которой, в частности, отметил:

“Дорогие соотечественники,

Для меня большая честь сегодня поздравить вас с 28-летием Армянской армии, и в частности, делать это в Сисиане.

День армии - это день переосмысления важнейших для всех нас ценностей - Родины, независимости, безопасности и мира.

Армянская армия - наша гордость, одна из важнейших опор государственности.

Именно поэтому правительство прилагает все усилия для реформирования армии и улучшения условий службы солдат.

Приобретение современного вооружения, а также развитие военной промышленности и высоких технологий создают условия для наших военнослужащих, чтобы идти в ногу с современными тенденциями и обеспечивать адекватные действия.

Мы придаем большое значение вовлечению человеческих ресурсов в модернизацию Армянской армии, поскольку темпы модернизации современного вооружения и военной техники напрямую связаны с раскрытием человеческого потенциала.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить солдат и офицеров Армянской армии за достойное выполнение своей миссии.

Не могу в этот день не вспомнить и не воздать дань уважения всем мученикам, которые защитили нашу Родину ценой своей жизни.

Конечно, наша армия обладает высокой боеспособностью. Однако, что было и остается непреходящей ценностью нашей армии? Самоотверженность и боевой дух наших солдат.

Именно это позволяет Армении уверенно двигаться вперед, прекрасно понимая, что наш тыл защищает мощная Армянская армия.

Пусть мир будет постоянным и стабильным в нашей стране.

Желаю Армянской армии крепкого духа, а армянским солдатам - хорошей службы”.