Вице-премьер Тигран Авинян в Горисе принял участие в мероприятиях по случаю Дня армии

Вице-премьер Тигран Авинян 28 января в Горисе принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня армии. Тигран Авинян вместе с министром юстиции Рустамом Бадасяном, министром окружающей среды Эриком Григоряном, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Степаном Галстяном и другими высокопоставленными лицами возложил цветы к Памятнику погибшим в Арцахской войне солдатам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в рамках праздничных мероприятий вице-премьер выступил с поздравительной речью, в которой, в частности, отметил:

“Офицеры и солдаты Вооруженных сил Республики Армения,

Уважаемые соотечественники,

Для меня большая честь поздравить всех нас с 28-й годовщиной формирования Армянской армии и отметить этот праздник вместе с вами.

Несмотря на очень сложные условия создания нашей армии, армянский народ с достоинством и победой вышел из этого испытания и создал мощную и боеспособную армию. Сегодня Армянская армия является не только одним из самых состоявшихся государственных институтов, но и надежным гарантом безопасности армянского народа.

Влияние бархатной революции 2018 года и начатых в ее результате реформ в Армении, думаю, прежде всего почувствовала именно армия. С самого начала Вооруженные силы находились непосредственно в центре внимания политического руководства республики. Первые реформы мы начали с армии, осуществив практические шаги по улучшению условий жизни солдат, обеспечению необходимыми бытовыми предметами и коренному изменению системы питания.

Сегодня мы последовательно проводим политику внедрения механизмов по обеспечению высококачественного и альтернативного питания во всех воинских частях, что не только гарантирует здоровье солдата, но и само по себе является системной реформой. В этот период властям Армении также удалось, как на днях еще раз подтвердил премьер-министр, освободить наше государство и народ народ от комплекса “оружия 80-х гг.”. Невозможно переоценить военные закупки, сделанные правительством Армении с 2018 года до настоящего времени.

Приобретенное новое вооружение вносит существенные изменения в военный баланс с точки зрения как количества, так и качества, что позволяет Армении более уверенно защищать свои национальные интересы. Наряду с приобретением современной военной техникой Армения также пересматривает свою оборонную доктрину, адекватно реагируя на воинственную риторику и действия соседней страны.

Уважаемые соотечественники,

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить родителей и членов семей всех военнослужащих. Сегодня в особенности тот день, когда нужно поздравлять их, потому что их самоотверженность и любовь к Родине просто нельзя описать словами. Будьте более чем уверены, что правительство Армении предпринимает все возможные шаги, чтобы облегчить ваши заботы и с честью вернуть ваших сыновей домой по окончании их службы.

Уважаемые представители Вооруженных Сил,

Ваша непоколебимая воля, смелость и военное мастерство - основной залог мирного сна и творческой работы нашего народа. Силой ваших рук созданы победы нашего народа, благодаря вашей смелости противник поколеблен, а границы нашей страны надежно защищены благодаря вашей мудрости.

Еще раз поздравляю вас с этим праздником, желаю вам мирной службы, сил и энергии в вашем ответственном деле защиты Родины.

Слава Республике Армения, слава армянскому народу”.