Известны кандидаты на конкурс «Евровидение 2020» от Армении

Жюри проекта «Вперед к Евровидению 2020» выбрало 12 участников, которые получат возможность принять участие в конкурсе «Евровидение 2020» и представить Армению. Как сообщили Арменпресс в Общественном телевидении Армении, из полученных 53 заявок жюри выбрало 12 лучших. В жюри конкурса вошли: Наира Гурджинян, Анита Ахвердян, Лилия Никоян, Рубен Бабаян, Вардан Акопян, Тигран Даниелян, Давид Церунян, Карен Татарян и Ануш Тер-Гукасян.

В результате голосования в проекте примут участие следующие участники: Атена Манукян, TOKIONINE, ERNA, Мириам Багдасарян, Agop, Карина EVN, Владимир Арзуманян, Айк Music, Артур Алекс, Габриэль Джиг, EVA Rida, Сергей и Николай Арутюняны.

Конкурсные песни будут представлены на следующей неделе на странице проекта на YouTube. Финальный этап проекта состоится 15 февраля в 22:00 в прямом эфире Первого канала.