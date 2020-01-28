В результате ДТП в Саратове погиб армянин, еще двое госпитализированы 

Представитель МЧС Армении в РФ 28 января в 19:00 получил сообщение о том, что в Красноармейском районе Саратовской области РФ 27 января в 12:45 произошла авария на 372-м километре автодороги Сызрань-Волгоград. Столкнулись грузовик Mercedes и автомобиль Nissan.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в результате аварии пассажир автомобиля Nissan (Ваник К., 1998 г.р.) скончался на месте.

Завен К. (1996 г.р.) и Арамаис К. (1967 г.р.) были госпитализированы в Красноармейской районный медицинский центр.