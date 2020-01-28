Президент Армении Армен Саркисян принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Армии

Президент Армении Армен Саркисян сегодня в Араратской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 28-й годовщине формирования Вооруженных сил Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян возложил цветы к памятнику Национальному герою Республики Армения, Герою Арцаха Вазгену Саркисяну в Арарате и почтил его память. Затем президент Саркисян присутствовал на торжественном заседании, посвященном 28-й годовщине формирования Вооруженных сил Республики Армения.

Президент Армении поздравил всех с Днем армии. «Я хочу пожелать, чтобы наша армия, наши солдаты и весь наш народ в предстоящие годы наслаждались миром, которого мы добились в результате тяжелой, ежедневной работы нашей армии. Если внезапно мир будет нарушен, у нас как граждан Республики Армения и как армянский народ есть только одна надежда - новая победа. Иной альтернативы нет, поскольку наша армия несет дух победы со дня своего формирования.

Наша армия была долгожданным ребенком, о котором мы мечтали веками. У нас не было государственности в течение сотен лет, но каждый из нас мечтал о том, чтобы когда-нибудь иметь государственность и победоносную армию. Эта мечта проявлялась в исторических романах, легендах, реальных историях и историях о героях от Вардана Мамиконяна до Тиграна Великого. Каждый из нас всегда мечтал о наличии мощной армии. В конце 19-го века, когда армянский народ был разделен сначала между тремя, а затем двумя империями, эта мечта укреплялась день ото дня. В конце 19-го века, когда наш народ находился под гнетом и угнетением, поднял свой голос в ежедневной борьбе за свое выживание, но этот голос смешивался с голоса различных народов мира и не был слышен.

Самый большой протест, жалобы души и сердца были высказаны всем нашим народом в 1915 году во время Геноцида армян. В те годы наш голос был услышан в шуме Второй мировой войны, но не был воспринят великими державами. Это, в свою очередь, укрепило мечту всех нас: иметь свое собственное государство и свою собственную армию, чтобы наше будущее могло быть в наших руках, чтобы в следующий раз мы смогли защитить себя, построить свое собственное будущее и поднимать только голос победы, крича; «Слава армянской армии».

Эти мечты начали сбываться в Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе и, конечно, позже, когда часть исторической Армении стала Советской Арменией.

Я также хотел бы упомянуть героев Первой республики. Сегодня в Ераблуре я возложил цветы к могиле Андраника Озаняна и выразил свою благодарность всем нашим героям - от борцов за свободу, армянских полковников, офицеров и генералов, служивших в армии Российской имперской, которые вернулись на родину и служили родине.

Затем наступили советские годы, Вторая мировая война, в которой приняли участие 600 000 армян, 300 000 из них отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, они отдали свои жизни, также защищая свою родину, освобождая Европу, они отдали свои жизни, также понимая, что если Сталинград будет потерян, турецкая армия придет в Армению и попытается закончить то, что он не мог сделать в 1915 году. Мы должны гордиться, потому что имеем стабильное место в победе в Великой Отечественной войне.

Начало 90-х годов 20-го века: борьба за свободу, независимость, Арцах. Казалось, близко осуществление мечты о том, что мы должны иметь свободную и независимую страну и мощную армию. Создание армии похоже на рождение ребенка - должны быть родовые муки.

Здесь, в Арарате, в некотором смысле родилась наша армия. Я говорю о первых сражениях в Республике Армения. Многие из вас, жители Арарата, стали борцами за свободу в тот же день, когда была создана наша будущая армия. Вы показали свою силу, и враг потерпел одно из первых поражений».

«Я уверен, что через 28 лет следующий президент Республики Армения приедет в Арарат, поднимется на гораздо большую сцену, так как область будет гораздо больше, он вспомнит легендарных героев, которые строили нашу армию, вспомнит вас, что вы сохранили свою родину сильной, и с гордостью скажет: «Слава Республике Армения, слава Арцаху, слава непобедимой армянской армии».