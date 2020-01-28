Армия Сирии вошла в город Мааррет-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб

Передовые отряды сирийской арабской армии вошли в город Мааррет-эн-Нууман, расположенный на юго-востоке провинции Идлиб. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

По его данным, сирийская армия вошла в Мааррет-эн-Нууман, где находится крупный форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". Отмечается, что правительственные силы приступили к разведке и боевому патрулированию непосредственно в городских кварталах.

Также указывается, что подразделения армии Сирии продолжают наступление в южных районах провинции Идлиб.

Утром во вторник сирийская армия полностью окружила Мааррет-эн-Нууман. Отряды правительственных сил взяли под свой контроль район Джабаль эз-Завия и таким образом замкнули кольцо вокруг города.

Командование ВС Сирии начало наступление в Идлибе 19 декабря прошлого года. Войскам удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км. В понедельник передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Мааррет-эн-Нуумана.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.