Георгий Кутоян совершил самоубийство по очень личным мотивам: председатель СК

Бывший директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян совершил самоубийство по очень личным мотивам. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Следственного комитета Айк Григорян в интервью 1in.am.

«Жена Георгия Кутояна Асмик Бишарян обратилась в следственный орган, чтобы мы не разглашали какую-либо информацию о мотивах самоубийства без их согласия. Учитывая заявление Асмик Бишарян, могу сказать, что самоубийство было совершено по узким личным мотивам. Позвольте мне не раскрывать кавычки, так как есть заявление от правопреемника жертвы», - сказал Григорян.

Председатель Следственного комитета отметил, что для установления обстоятельств смерти Георгия Кутояна было назначено около 10 судебно-медицинских экспертиз, было опрошено более 90 свидетелей, а также потребовались экспертиза входящих и исходящих телефонных звонков. Проводящий следствие орган в настоящее время рассматривает только версию о самоубийстве.

По предварительным данным, 17-го января 2020 года в 14:30 в центр оперативного управления полиции Еревана поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Паруйра Севака из огнестрельного оружия совершил самоубийство Георгий Кутоян. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении. Был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого на журнальном столе напротив дивана в гостиной (на котором был обнаружен труп Г. А.) было обнаружено 35 гильз и 6 пуль, на полу гостиной было обнаружено 7 гильз, 1 пуля, а на полу кухни, находящейся по соседству с гостиницей, были обнаружены еще 3 пули. В гостиной, в направлении правой ноги Кутояна на полу был обнаружен пистолет “Glock” без патронов. Согласно данным следствия, с 9 декабря 2019 года после возвращения в Армению Кутоян временно проживал в отцовском доме, однако время от времени посещал принадлежащую ему квартиру на улице Паруйра Севака. Одновременно были получены и данные о том, что в конце декабря 2019 года Г. Кутоян посетил указанную квартиру, где после употребления алкоголя из принадлежащего ему пистолета “Glock 34” произвел 35 нерегулярных выстрелов по разделительной стене гостиной и кухни. По просьбе Кутояна, его жена собрала все гильзы и обнаруженные пули, и оставила их на столе, находящемся напротив дивана.

Следствием получены также данные о том, что в Кутоян 16 января 2020 года, около 15: 20, на такси, арендованном возле отцовского дома, от проспекта Аршакуняц города Еревана, направился в принадлежащую ему квартиру Паруйра Севака, заранее сообщив членам семьи о своем намерении два-три дня отдохнуть в этой квартире. 17 января 2020 г. родные Кутояна, не сумев установить телефонную связь с ним, направились в указанную квартиру, где жена Кутояна на диване в гостиной обнаружила его тело, на котором не было обнаружено следов насилия.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.