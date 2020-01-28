Бако Саакян присутствовал на праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

В Стенапакертском дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах Бако Саакян 28 января присутствовал на праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян, начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, другие должностные лица.