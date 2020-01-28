Премьер-министр провел встречу с послом США и командующим Нацгвардией штата Канзас 

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Линн Трейси и командующим Национальной гвардией штата Канзас (США), генерал-майором Ли Тафанелли.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность армяно-американского сотрудничества в области обороны и приветствовал визит генерала в Армению, особенно в эти дни, когда отмечается 28-я годовщина формирования Армянской армии. Никол Пашинян добавил, что правительство Армении заинтересовано в повышении уровня двустороннего сотрудничества, и выразил уверенность, что визит Ли Тафанелли будет способствовать этому.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой армяно-американского сотрудничества как в оборонной, так и других сферах.