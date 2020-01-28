Третий президент Армении Серж Саргсян посетил воинский пантеон «Ераблур»

Третий президент Республики Армения Серж Саргсян посетил воинский пантеон «Ераблур», чтобы воздать дань уважения памяти армян, погибших при защите своей Родины. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами 28 января Серж Саргсян пожелал армянскому народу сохранить крепкую веру в армию.

«Хочу поздравить наших солдат и офицеров, наших генералов и командиров, наших храбрых борцов за свободу и заслуженных ветеранов Армянской армии. Наша армия славная, победоносная армия. Не раз на поле битвы она продемонстрировала свою способность защищать безопасность Армении, армянского народа и наших соотечественников, проживающих в Республике Арцах. В этот торжественный день я желаю, чтобы мы сохранили крепкую веру в нашу армию. Это очень важно», - сказал Саргсян.

Воинский пантеон «Ераблур» посетили также ряд членов Республиканской партии Армении.