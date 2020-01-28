Никол Пашинян в Арцахе присутствовал на церемонии новоселья офицеров

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня по случаю 28-летия формирования Армянской армии посетил Шаумянский район Республики Арцах.

Об этом Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр вместе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, министрами обороны Армении и Арцаха Давидом Тонояном и Кареном Абрамяном, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения АртакомДавтяном присутствовал на церемонии вручения новых служебных квартир.

Давид Тоноян вручил ключи от квартир 32 офицерам.

Премьер-министр Пашинян и президент Саакян обошли квартиры и ознакомились с созданными условиями. Премьер-министр поздравил отмечающих новоселье офицеров и членов их семей, пожелав им благополучия и здоровья. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении продолжит держать в центре внимания социально-бытовые проблемы военнослужащих и офицеров и предпримет шаги для их решения.