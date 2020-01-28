Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Константина Тер-Накаляна и Нарека Маляна выпустили на свободу

Константина Тер-Накаляна и Нарека Маляна выпустили на свободу

Соучредитель инициативы “Адеквад” Константин Тер-Накалян и основатель инициативы VETO Нарек Малян освобождены. Как сообщает Арменпресс, в бесде с журналистами после освобождения Нарек Малян сказал, что сотрудники Главного управления криминальной полиции провели личный обыск. Малян отметил, что полиция не нашла у него ничего запрещенного, поэтому они не составили никаких протоколов.

Константин Тер-Накалян сообщил, что в настоящее время в полиции находятся соучредитель “Адеквада” Артур Даниелян, члены инициативы Азат Адамян и Григор Минасян.

Сотрудники Главного управления криминальной полиции арестовали Нарека Маляна, и Константина Тер-Накаляна по подозрению в хранении или владении незаконным оружием.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации