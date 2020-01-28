Константина Тер-Накаляна и Нарека Маляна выпустили на свободу

Соучредитель инициативы “Адеквад” Константин Тер-Накалян и основатель инициативы VETO Нарек Малян освобождены. Как сообщает Арменпресс, в бесде с журналистами после освобождения Нарек Малян сказал, что сотрудники Главного управления криминальной полиции провели личный обыск. Малян отметил, что полиция не нашла у него ничего запрещенного, поэтому они не составили никаких протоколов.

Константин Тер-Накалян сообщил, что в настоящее время в полиции находятся соучредитель “Адеквада” Артур Даниелян, члены инициативы Азат Адамян и Григор Минасян.

Сотрудники Главного управления криминальной полиции арестовали Нарека Маляна, и Константина Тер-Накаляна по подозрению в хранении или владении незаконным оружием.