Армянская армия с каждым днем становится все более уверенной в себе: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в городе Варденис Гегаркуникской области сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 28-й годовщине формирования Вооруженных сил Республики Армения - Дню армии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашин Пашинян выступил с поздравительным посланием, в котором, в частности, отметил:

“Ваше Святейшество Католикос Всех Армян,

Многоуважаемый министр обороны,

Уважаемые члены правительства,

Государственные лица,

Уважаемые аккредитованные в Армении иностранные дипломаты,

Господа офицеры, военнослужащие,

Гордые граждане Республики Армения.

Поздравляю всех нас с 28-й годовщиной формирования Армянской армии.

Этот день имеет особое значение в нашем календаре, поскольку он символизирует право армянского народа на жизнь. Мы как спасшийся от первого в 20-м веке геноцида народ должны четко констатировать, что заслужили право жить на своей Родине благодаря Армянской армии и Армянской освободительной войне.

Что же представляет собой наша Родина сегодня? Наша Родина - это территория в тылу стоящего на границе солдата. Каждый квадратный метр нашей Родины сегодня пропитан кровью наших погибших воинов-освободителей. Именно это психологическое изменение произошло в сознании нашего народа за последние сто лет. В начале 20-го века вся территория нашей Родины была залита кровью невинных, безоружных жертв Геноцида. Уже в конце 20-го века армянский народ решил, что он больше не будет жертвой Геноцида, и если мы умрем, то только с оружием руках, только и только при защите своего права и права наших потомков на жизнь.

Наша сегодняшняя Родина - это тыл стоящего на границе солдата, и мы все должны каждый день задавать себе вопрос: чем мы заняты на находящейся в тылу солдата нашей Родине? Чем мы заняты на земле, где покоятся тела наших тысяч мучеников? И именно этот вопрос сегодня я как премьер-министр Республики Армения и члены нашего правительства, государственные лица должны задавать себе каждый день по пути на работу. За последние полтора года мы предприняли много шагов для повышения боеспособности Вооруженных сил, улучшения условий воинской службы и решения социальных проблем.

Не хочу повторять то, что я говорил в новогоднем обращении о приобретении нового вооружения, но хочу подчеркнуть, что, да, Республика Армения и Армянская армия закрыли страницу вооружений производства 1980-ых годов. И правительство, и народ Армении сегодня способны и будут с каждым днем все увереннее в этом вопросе, чтобы предоставлять необходимые средства для обеспечения собственной безопасности. И я хочу еще раз подчеркнуть, что каждый предприниматель, каждый гражданин должен давать себе отчет в том, что при доставке любого незарегистрированного продукта, при любой сделке без чека кассового аппарата, прямо или косвенно, вольно или невольно, ворует у нашей армии и у нашего солдата.

Я рад, что за последние полтора года правительство и граждане Армении смогли увеличить государственные доходы более чем на 1 млрд долларов. И очень большая часть этих денег была потрачена и расходуется на улучшение условий службы солдат, начиная от условий службы на позициях и заканчивая новой системой питания в воинских частях. Мы создали новые условия для военнослужащих, чтобы они могли получить жилье по ипотечным кредитам с низкой ставкой. Мы выделили более 8 млрд долларов на решение жилищных проблем военных пенсионеров. Речь идет о тех военнослужащих, в отношении которых были де-юре зафиксированы обязательства государства. Сегодня родители призывников пользуются возможностью получить современное медицинское обслуживание в рамках госзаказа. И эта деятельность по повышению боеспособности Вооруженных Сил, улучшению вооружения и условий службы будет неотъемлемой частью нашей политики.

С радостью должен отметить, что с 1 июня 2019 года заработная плата военнослужащих Армянской армии значительно выросла. С радостью подчеркну, что Армянская армия в 21-м веке, сегодня, в 2020 году, с каждым днем становится все более и более уверенной в свои силы, а армянский народ с каждым днем становится все более и более уверенным в мощи Армянской армии. И я хочу подчеркнуть очень важный момент - нет никаких сомнений в том, что Родина гордится своим солдатом, своей армией, но я хочу добавить к этому, что каждый солдат, каждый офицер с каждым днем должен все больше и больше гордиться своей Родиной, должен гордиться теми событиями, которые происходят на его Родине, потому что Армянская армия завоевала эту Родину для нас не для того, чтобы мы ее потеряли, а для того, чтобы мы передали своим потомкам безопасную, развитую, сильную, уверенную в себе Родину.

Уважаемые присутствующие,

С вашего разрешения я хотел бы завершить свое выступление стихотворением, которое я написал 19 мая 2016 года, будучи добровольцем Армянской армии. Стихотворение называется «Армянские войска на равнине»”.

Затем премьер-министр прочитал свое стихотворение “Армянские войска на равнине”.

В Варденисе премьер-министр Никол Пашинян возложил венок к мемориалу солдатам, погибшим во время Второй мировой войны и Арцахской освободительной войны.