Президент РА посетил семью Вазгена Саркисяна

По случаю Дня армии президент Армен Саркисян посетил семью Национального Героя Республики Армения, Героя Арцаха, первого министра обороны Республики Армения Вазгена Саркисяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент возложил цветы к памятнику памяти Вазгена Саркисяна, а также возложил цветы к могиле матери Вазгена Саркисяна, Греты Саркисян.

Затем в теплой семейной обстановке он побеседовал с отцом Вазгена СаркисянаЗавеном Саркисяном и его братьями – Арменом и Арамом Саркисянами, поздравил их с 28-й годовщиной Дня армии Республики Армения. Собеседники поделились воспоминаниями о спарапете, вспомнив множество эпизодов, запомнившихся из его жизни и деятельности.