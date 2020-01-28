Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Группа быстрого реагирования ЗПЧ отправилась в полицию по поводу задержания НарекаМаляна

Группа быстрого реагирования ЗПЧ отправилась в полицию по поводу задержания НарекаМаляна

Группа быстрого реагирования Защитника прав человека отправилась в полицию по поводу  задержания  НарекаМаляна.

Как передает Арменпресс,   об этом сообщили в аппарате Омбудсмена.

«В офис омбудсмена поступил звонок от адвоката, который утверждал, что Нарек Малян был арестован. Оказалось, что Нарек Малян находится в полицейском участке. Группа быстрого реагирования Защитника прав человека обратилась в полицию», - говорится в заявлении.

28 января сотрудники Главного управления уголовной  полиции подвергли приводу  основателя инициативы VETO НарекаМаляна  по подозрению в незаконном хранении или хранении  оружия.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации