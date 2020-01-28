Группа быстрого реагирования ЗПЧ отправилась в полицию по поводу задержания НарекаМаляна

Группа быстрого реагирования Защитника прав человека отправилась в полицию по поводу задержания НарекаМаляна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в аппарате Омбудсмена.

«В офис омбудсмена поступил звонок от адвоката, который утверждал, что Нарек Малян был арестован. Оказалось, что Нарек Малян находится в полицейском участке. Группа быстрого реагирования Защитника прав человека обратилась в полицию», - говорится в заявлении.

28 января сотрудники Главного управления уголовной полиции подвергли приводу основателя инициативы VETO НарекаМаляна по подозрению в незаконном хранении или хранении оружия.