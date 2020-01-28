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В Варденисе Никол Пашинян принял участие в праздновании Дня Армянской армии

В Варденисе Никол Пашинян принял участие в праздновании Дня Армянской армии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в городе ВарденисГегаркуникской области почтил память армян, погибших во время Второй мировой войны и Арцахской войны.

Как передает Арменпресс,  в ходе мероприятия, посвященного 28-й годовщине образования Вооруженных сил Армении, премьер-министр Армении поздравил присутствующих.

«Поздравляю всех нас с 28-й годовщиной Армянской армии. Я убежден, что  наша всеобщая гордость за нашу армию  и наш государство будет расти вместе с нашимтрудом, нашим будущим,  нашей преданностью к нашей идентичности», - сказал премьер Пашинян.

Премьер-министра РА сопровождали министр обороны Давид Тоноян, временно  исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, губернатор Гегаркуникской  области Гнел Саносян, депутаты НС РА, члены правительства.

Республика Армения и армянство  всего мира 28 января отмечают 28-ю годовщину образования Вооруженных сил РА.

 




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БелТА

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