В Варденисе Никол Пашинян принял участие в праздновании Дня Армянской армии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в городе ВарденисГегаркуникской области почтил память армян, погибших во время Второй мировой войны и Арцахской войны.

Как передает Арменпресс, в ходе мероприятия, посвященного 28-й годовщине образования Вооруженных сил Армении, премьер-министр Армении поздравил присутствующих.

«Поздравляю всех нас с 28-й годовщиной Армянской армии. Я убежден, что наша всеобщая гордость за нашу армию и наш государство будет расти вместе с нашимтрудом, нашим будущим, нашей преданностью к нашей идентичности», - сказал премьер Пашинян.

Премьер-министра РА сопровождали министр обороны Давид Тоноян, временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, депутаты НС РА, члены правительства.

Республика Армения и армянство всего мира 28 января отмечают 28-ю годовщину образования Вооруженных сил РА.