Нарек Малян подвергнут приводу по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия — официальное

Полиция Республики Армения подтверждает известие о приводе основателя инициативы VETO НарекаМаляна.

Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение было размещено на странице полиции в Facebook.

«В интернете сообщается, что сотрудники полиции подвергли НарекаМаляна приводу. Информацию подтверждаем: Сотрудники Центрального управления уголовной полиции подвергли приводу Нарека Маляна по подозрению в незаконном хранении или хранении оружия», - говорится в сообщении.