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Нарек Малян подвергнут приводу по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия — официальное

Нарек Малян подвергнут приводу по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия — официальное

Полиция Республики Армения подтверждает известие о приводе   основателя инициативы VETO НарекаМаляна.

Как передает Арменпресс,   соответствующее сообщение было размещено на странице полиции в Facebook.

«В интернете сообщается, что сотрудники полиции подвергли НарекаМаляна приводу. Информацию подтверждаем: Сотрудники Центрального управления уголовной полиции  подвергли приводу Нарека Маляна по подозрению в незаконном  хранении или хранении оружия», - говорится в  сообщении.

 




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