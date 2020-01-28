Смертоносная сила Армянской армии — ВС РА укомплектованы современным вооружением

2019 год был эффективным и успешным годом для Вооруженных сил Республики Армения. Вооруженные силы протестировали новую систему питания, процесс внедрения которой еще продолжается, повысились зарплаты военнослужащих, продолжается работа по улучшению инфраструктуры на линии соприкосновения и повышение уровня боеготовности. Прошлый год можно считать успехом для армянской армии и с точки зрения вооружения. Работы по пополнению современного вооружения и военной техники также продолжаются.

По случаю 28-й годовщины образования Вооруженных сил РА, Арменпресс представляет недавно приобретенное оружие Вооруженных сил Армении, о приобретении которого были официальные публикации.

Система ТОР-М2 КМ

В течение прошедшего года Вооруженные силы Республики Армения были оснащены системами противовоздушной и противоракетной обороны TOR-M2 КМ - производства 2019 года. Об этом премьер-министр Армении заявил на своей странице в Facebook. «Это одно из самых важных наших достижений в этом году», - написал премьер Никол Пашинян.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса-АК"

В 2019 году Вооруженные силы Республики Армения пополнились зенитно-ракетными комплексами "Оса-АК". 27 декабря 2019 года Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян был ознакомлен с зенитно-ракетными комплексами Оса-АК и их техническими возможностями.

Многофункциональные истребители Су-30 СМ

В 2019 году Вооруженные силы РА пополнили многоцелевые истребители Су-30 СМ. 27 декабря премьер-министр наблюдал за демонстрационными полетами с министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении АртакомДавтяном.

С мая 2018 года Республика Армения приобрела беспрецедентное количество вооружения и боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 25 января в Капане. Вооруженные силы были оснащены артиллерией, зенитными орудиями, боеприпасами, 310 единицами автомобильной техники.