«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Неизвестный открыл стрельбу в “Эребуни плаза”
Стрелявший в “Эребуни-плаза” сдал оружие полицейским
СМИ раскрыли личность человека, который открыл огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза”
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов
В Армении для исключения проникновения коронавируса из КНР рассматриваются все транзитные пути
Рузан Манташян выступит на концерте SemperOpernball в Дрездене: армянофобия Эйвазова провалилась
Есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время
Армен Саркисян обратился к вопросу о признании Кнессетом Израиля Геноцида армян
По темпам экономического развития Армения лидирует в Европе – Пашинян представил оценку МВФ
Согласно международным индексам, Армения - самое демократическое государство региона
В “Индексе коррупции-2019” Армения среди стран СНГ зафиксировала самый большой прогресс
Глава МИД Нидерландов вручил Зограбу Мнацаканяну заявление об открытии посольства в Ереване
Армен Саркисян принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе
Армен Саркисян в Давосе встретился с Тимом Куком
Армен Саркисян и Георгий Гахария обменялись мнениями вокруг повестки армяно- грузинских отношений
Углубление политических отношений с Китаем является необходимостью
Кровь - Армения, место рождения - Франция, образ мышления - Америка, сердце - Китай
Совет ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%
Парламент Армении принял пакет законопроектов о втором этапе реформ общественного управления
Будет снижен возрастной порог для занятия должности советника
Телефонные разговоры будет прослушивать и полиция: парламент Армении полностью принял закон
Парламент Армении полностью принял проект Закона “О ворах в законе”
Парламент Армении принял законопроект о банковской тайне
Категория инвалидности будет выдаваться и через 5 лет после завершения военной службы
Единогласно ратифицирован протокол обмена информацией электронным способом между странами СНГ
Мы сломали “хребет” переворота: Никол Пашинян
Правительство будет использовать все возможные рычаги для раскрытия обстоятельства смерти Кутояна
Никол Пашинян на заседании правительства коснулся ряда актуальных вопросов
Патриаршим кондаком Католикоса Всех Армян провозглашена епархия стран Балтии
В правительстве Ливана на должность министра назначена армянка
Представлен трейлер документального фильма Ким Кардашьян
Книга калифорнийского армянина о Геноциде армян претендует стать бестселлером: эксклюзивное интервью
Известен состав нового правительства РФ
Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21
Симон Мартиросян претендует на звание “Тяжелоатлет года”
Посредством спорта развивать туризм: Ашоцк - новый центр зимнего туризма