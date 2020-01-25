Земля из Мемориала Героев ВОВ будет перевезена в Главный храм ВС России

Земля из мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны в Ереване, будет перенесена на место Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как передает Арменпресс,об этом заявил министр обороны Давид Тоноян в беседе с журналистами 25 января.

«Это была очень интересная и приветствуемая инициатива моего российского коллеги, которого мы поддерживаем в этом начинании. Из захоронений солдат и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, земля собирается и транспортируется к мемориалу «Стена памяти», который в настоящее время строится в России», - сказал Тоноян.

Мероприятие посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне на территории Генерального собора Вооруженных сил России (Московская область, Кубинка)будет установлен мемориал в рамках проекта Министерства обороны "Дорога памяти", где будут размещены данные овсех участниках Великой Отечественной войны. Инициатива также предусматривает вечную память овсех выдающихся местах захоронения советских воинов, которые погибли и умерли во имя мирного будущего. В связи с этим 25 января в Ереване состоялась торжественная церемония забора земли с территории мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны, для помещения на территории Главного храма ВС РФ. В мероприятии приняли участие министр обороны РА Давид Тоноян и посол России в Армении Сергей Копыркин, а также военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри.