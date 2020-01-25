В Афганистане ракета попала в военный вертолет

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости инцидент произошел в уезде Каджаки (Kajaki).

Представитель губернатора провинции Омара Звака (Omar Zwak) заявил, что нападение было совершено, когда вертолет находился на земле. Вертолет занимался снабжением солдат в этой местности, а ракета попала в него при приземлении.

Пока никто не взял ответственность за это нападение.