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В Афганистане ракета попала в военный вертолет

В Афганистане ракета попала в военный вертолет

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости инцидент произошел в уезде Каджаки (Kajaki).

Представитель губернатора провинции Омара Звака (Omar Zwak) заявил, что нападение было совершено, когда вертолет находился на земле. Вертолет занимался снабжением солдат в этой местности, а ракета попала в него при приземлении.

Пока никто не взял ответственность за это нападение.

 

 

 




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