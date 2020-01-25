Ответственными за мир в регионе Пашинян считает глав Азербайджана, Армении и Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что ответственность за мир и стабильность в регионе несут лично президент Азербайджана, президент Арцаха и премьер-министр Армении.

Как передает Арменпресс, отвечая на вопросы журналистов, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА НиколПашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Мы готовы к конструктивной, нормальной работе, хотя и понимаем, насколько это сложно. Но это наша ответственность в регионе. Я сказал своим коллегам, что теперь мы - президент Азербайджана, президент Республики Арцах и премьер-министр Республики Армения - несем личную ответственность за будущее мира и стабильности в регионе. Это персональная ответственность, и в некотором смысле это общая ответственность, и нести эту ответственность и выйти из ситуации с честью - очень трудная задача», - сказал Пашинян, отметив, никто и не говорил, что работа премьер-министра или президента должна быть легкой.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как происходят и какова ситуация на переговорах по арцахской проблеме, премьер-министр счел очень важным зафиксировать, что все знают, о чем он говорит с Ильхамом Алиевым в закрытом зале.

«Это описано и сформулировано вмоем выступлении на совместном заседании Совета безопасности Республики Арцах и Армении в Степанакерте в марте 2019 г. Яобрисовал масштабы наших предстоящих в ближайшее время обсуждений в переговорном процессе. Мы говорим об этом и сейчас. На данный момент на столе нет документов для обсуждения. И мы должны работать вместе, чтобы приблизиться к более конкретной, более значимой фазе дискуссий», - сказал Пашинян, отметив, что этот период должен использоваться очень эффективно для достижения этой стадии.

Однако, по словам премьер-министра, он не былэффективно использован по ряду объективных и субъективных причин. По его словам, одна из наиболее важных причин заключается в том, что, к сожалению, азербайджанская сторона не делаетзаявления, равнозначного его заявлению о том, что любое урегулирование арцахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана.

«Это, если говорить на концептуальном уровне, сегодня самое большое препятствие для процесса урегулирования. Но наша позиция конструктивная, мы считаем, что должны урегулировать карабахскую проблему в рамках концепции и принципов, о которых я и говорил в Степанакерте, говорил в рамках своих выступлений в ООН, в рамках наших ранее провозглашенных принципов», - сказал премьер-министр