Спасатели встретились с членами российской туристической группы

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, которые 25 января возобновили поисковые работы членов российской экспедиции, в 14:31 встретились с членами туристической группы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на данный момент спасатели доставляют больного на гусеничном внедорожнике в МЦ Мартуни. Остальные члены туристической группы продолжили свой маршрут.

“25 января в 05:20 на поисковые работы выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС, оперативная группа и спасательная группа Армяно-российского Центра гуманитарного реагирования. С членами экспедиции периодически устанавливается связь. Спасатели приближаются к группе”, - сообщили в министерстве.

24-го января в 08:28 в службу “911” поступил звонок, что ухудшилось состояние здоровья одного из членов туристической группы, находящейся в 13 км к востоку от общины Ншхарк Гегаркуникской области, в составе которой 6 граждан Российской Федерации, необходима помощь спасателей. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС. В 17:30 руководитель экспедиции М. Борисенко сообщил, что состояние здоровья гражданина России, почувствовавшего недомогание, стабильно. К поисковым работам была привлечена также и спасательная группа Армяно-российского Центра гуманитарного реагирования.