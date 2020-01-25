Кандидат в президенты Арцаха Араик Арутюнян откликнулся на призыв Никола Пашиняна

Для кандидата в президенты Республики Арцах, лидера партии “Свободная Родина” Араика Арутюняна вариант урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, который обсуждался прежними властями Армении, изложенный в ходе пресс-конференции премьер-министром Армении Никол Пашиняном – неприемлем. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook, отвечая на призыв Пашиняна, обращенный ко всем кандидатам в президенты Арцаха.

“Многоуважаемый господин премьер-министр, как кандидат в президенты, представивший заявку на предстоящие в Республике Арцах общегосударственные выборы, на Ваш призыв выразить позицию относительно переговорного процесса я откликаюсь от имени освобожденного города Воротан (бывший Кубатлу) Кашатагского района.

Господин Премьер-Министр,

Для нашей политической команды, и, уверен, и для нашего народа неприемлем вариант урегулирования азербайджано-карабахского конфликта прежних властей, изложенный Вами в ходе пресс-конференции. Как в качестве премьер-министра АР, так и руководителя политической партии у меня было много поводов публично высказаться по этому поводу. Более того, после избрания президентом, мы не пожалеем сил и энергии, чтобы все территории, закрепленные Конституцией Арцаха, стали процветающими районами. Об этом я сегодня говорил во время встречи с воротанцами, и, пользуясь случаем, говорю это всему армянству и всему миру”, - написал Арутюнян.

25 января на пресс-конференции в Капане премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал кандидатов в президенты Арцаха выразить мнение о наследии в вопросе Нагорного Карабаха, оставленном прежними властями Армении.

“Давайте посмотрим, какое наследие оставил Серж Саркисян в вопросе Карабаха. Недавно в одном из информационных средств была опубликована статья, в которой, по сути, из документа цитировалось, на каком пункте Серж Саркисян оставил переговорный процесс, и со стороны прежних властей официальных опровержений не поступило ...

Абзац первый: конечными целями всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта являлось возвращение Азербайджану 7 районов - Агдама, Физули, Джебраила Зангелана, Кубатлы, Кельбаджара и Лачина, при условии, что сохраняется коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Решение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем всеобщего голосования, являющегося свободным волеизъявлением всего населения Нагорного Карабаха под эгидой ООН или ОБСЕ в согласованные между сторонами сроки, которое будет обязательным в правовом плане и будет соответствовать нормам и принципам международного права, учитывая, что поставленный на голосование вопрос или вопросы не должны быть ограничены и могут включать все варианты, касающиеся статуса. Полное урегулирование политических, торговых, экономических и гуманитарных связей в регионе, восстановление добрососедского сотрудничества, обеспечение полной стабильности в регионе Южного Кавказа.

Абзац второй: переселенцы при содействии международного сообщества покинут указанные в первом абзаце территории пяти районов. Гражданские власти Азербайджана войдут в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы, и будут выведены находящиеся в этих районах вооруженные силы. Миротворческие силы будут размещены вдоль административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, за исключением районов Кельбаджар и Лачин. Кельбаджарский район останется под переходным мониторингом ОБСЕ.

Абзац третий: в то же время, параллельно с принятием вышеуказанных мер, до окончательного решения нагорно - карабахского конфликта Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, который гарантирует организацию его повседневной жизнедеятельности”, - представил Пашинян, отметив, что это то наследие, которое было на столе переговоров.

Общегосударственные выборы в Арцахе состоятся 31 марта.