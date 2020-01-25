Никол Пашинян не видит необходимости в изменении системы управления в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян в настоящее время не видит необходимости в изменении системы управления в Армении. Премьер-министр считает систему полупрезидентского управления провальной системой в Армении и считает, что ее следует исключить.

Как передает Арменпресс, отвечая на вопросы журналистов, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА НиколПашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Мой подход заключается в следующем: полупрезидентская система - это система управления, которая провалилась в нашей стране на всем протяжении существованияТретьей Республики Армения. И все мы видели это на практике, это было доказано. Это провальная система -провалившая Армению. На второй же день после революции появились люди, которые говорили мне, что полупрезидентская система должна быть быстро восстановлена, и объясняли мне, что в старой системе было хорошо, был президент, был премьер-министр, все рычаги практически были в руках президента, ответственность – у премьер-министра.А как только возникала проблема, президент «благополучно» возлагал всю ответственностьна премьер-министра, потом столь же «благополучно» увольнял его, и так образовывался буфер.

А сейчас, по их словам, вся ответственность ложится на премьер-министра, в данном случае - на мне, и мы должны быстро изменить. Я говорил, что считаю, что настоящий лидер государства никогда не снимет с себя ответственности - и лично я также. Во-первых, все неудачи нашей страны вытекают именно от такой безответственности. Полупрезидентская система управления - это система безответственного управления», - сказал премьер-министр, отметив, что этот вариант должен быть исключен для Армении.

Он подчеркнул, что у нас не должно бытьничего «полу» - либо у нас должна быть полная парламентская система правления, либо полная президентская.

«Я считаю, что мы не должны менять систему, пока не убедимся, что это стала для наспроблемой. Эта система управления является новой до этого момента, давайте посмотрим, что происходит. Пока, слава Богу, все в порядке», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что главной целью конституционных изменений должно быть приведение судебной системы в соответствие с нашими нынешними политическими реалиями.

Решением Премьер-министра Республики Армения от 30 декабря 2019 года начался процесс создания специализированной комиссии по конституционной реформе. В январе 2020 года Министерство юстиции Республики Армения опубликовало заявление о выдвижении кандидатов в члены Комитета специалистов по конституционным реформам.