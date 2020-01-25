Премьер-министр Армении Никол Пашинян не прогнозирует досрочных парламентских выборов в Армении. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом на пресс-конференции 25 января в Капане.

«В Конституции предусмотрены конкретные механизмы и случаи досрочных парламентских выборов. Я предполагаю, что у нас будут регулярные парламентские выборы. То есть все к этому ведет», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что наиболее красноречивую оценку работе нынешнего Национального Собрания и большинства фракции «Мой шаг» дал президент Азербайджана. «Он распустил парламент своей страны, признав, что парламент их страны не отвечает современным требованиям. Проблема в том, что в парламенте Азербайджана должны быть молодые люди, чей уровень образования будет выше. Это требование возникло в результате отслеживания международной деятельности парламента Армении и парламентского большинства», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Досрочные парламентские выборы в Республике Армения состоялись 9 декабря 2018 года. Согласно конституции, следующие парламентские выборы должны состояться в 2023 году.