Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил: "гражданин - не материал для штрафования”. Внедрение балловой системы регулирования дорожного движения он считает практической реализацией этого политического акцента. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 января в Капане сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, в третий раз представляя 100 фактов о Новой Армении.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года была задействована балловая система регулирования дорожного движения, цель которой - повысить эффективность политики административной ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, исключив составляющие преследования и штрафования. Помните, что и во время революции, и после этого я заявлял, что граждане РА, извините за это слово, не должен быть “материалом для штрафования”. После этого уже не раз говорилось, что же произошло с этими заявлениями, или мы их не помним. Вот - эти заявления воплощены в жизнь. Что было по прежней системе? Мы говорили людям, нет никаких проблем, чем больше штрафовать, тем больше будет и наша польза. В результате этого изменения мы изменили две принципиальные вещи: во-первых, максимальный размер штрафа составляет 29 тысяч драмов. И, во-вторых, мы сказали, что если Вы оштрафованы 1,2,3 ... 9 раз, значит, Вы создаете проблему, связанную с безопасностью дорожного движения, поэтому мы Вас лишаем права вождения. Это практическая реализация политического акцента, что гражданин Армении не является материалом для штрафования”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что водителям ежегодно будет выдаваться 9 баллов.

Премьер-министр подчеркнул, что новая система направлена на общее и индивидуальное предотвращение административных правонарушений, обеспечение исправительных функций мер административной ответственности, а также на облегчение социального бремени граждан РА.