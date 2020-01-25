В уголовно-исполнительных учреждениях мы хотим обеспечить достойные условия содержания: Пашинян

По пилотной программе передачи функции обеспечения питания в уголовно-исполнительных учреждениях частной компании государство стремится обеспечить достойные условия содержания людей для того, чтобы они от уголовной культуры повернулись бы к нормальной гражданской культуре. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 января в Капане сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, в третий раз представляя 100 фактов о Новой Армении.

Он напомнил, что с октября 2019 года в уголовно-исполнительных учреждениях “Нубарашен” и “Армавир” началась пилотная программа передачи функции обеспечения питания лиц, содержащихся в этих учреждениях частной компании. Премьер-министр подчеркнул, что показатель заключенных и арестованных лиц, пользующихся этой пищей, составляет 100%.

“До введения этой перемены в уголовно-исполнительных учреждениях осужденные обычно не ели, то, что им предлагалось в этих столовых, так как эта еда просто не была пригодна для еды. И когда говорится, что теперь в столовой 100% осужденных пользуются этой едой, это означает, что она настолько хороша, что люди приходят и едят эту еду. И я хочу сказать, что это одно из важнейших звеньев нашей борьбы с криминогенным мышлением и криминогенной системой ценностей. Мы не только предпринимаем репрессивные процессы, мы хотим обеспечить достойные условия содержания людей в уголовно-исполнительных учреждениях, чтобы вернуть их к нормальной гражданской культуре”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что последовательная реализация стартовавшей пилотной программы будет способствовать сокращению числа обязательств семей лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях и облегчению их забот.