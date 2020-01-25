Премьер пояснил, когда будут назначены  директор СНБ и начальник полиции

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян и исполняющий обязанности начальника полиции Арман Саркисян вполне оправдали себя на занимаемом посту.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя в третий раз 100 фактов о Новой Армении – в ответ на вопрос, когда он собирается назначать на должность директора СНБ и начальника полиции.

«Как в полиции, так и в Службе национальной безопасности существует такая традиция, что если кого-то назначают исполняющим обязанности директора или начальника, то это обычно люди, которые работают заместителями, в кабинете заместителя. Когда я назначил Эдуарда Мартиросяна и Армана Саркисяна – соответственно, исполняющими обязанности директора и начальника полиции СНБ, я лично сопровождал обоих в кабинеты директора СНБ и начальника полиции, сам открыл перед ними дверь и сказал: теперь вы будете работать здесь. Я сказал, что, назначив вас временно исполняющим обязанности, сейчас я не буду искать другого кандидата. Я сказал, что принял решение по своей части вопроса, теперь вы должны принять решение по своей части - через 6 месяцев», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что на данный момент оба чиновника оправдали себя, но это не значит, что он считал работу этих двух структур идеальной. «До марта есть время, они будут оставаться в этом статусе, и в этот период примут собственные решения», - сказал премьер.

19 сентября 2019 года Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Эдуарда Мартиросяна исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности РА. Другим указом Президента РА Арман Саркисян назначен исполняющим обязанности начальника полиции РА.