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Премьер пояснил, когда будут назначены  директор СНБ и начальник полиции

Премьер пояснил, когда будут назначены  директор СНБ и начальник полиции

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян и исполняющий обязанности начальника полиции Арман Саркисян вполне оправдали себя  на занимаемом  посту.

Как  передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя в третий раз 100 фактов о Новой Армении – в ответ на  вопрос, когда он собирается назначать  на должность директора СНБ и начальника полиции.

«Как в полиции, так и в Службе национальной безопасности существует такая традиция, что если кого-то назначают исполняющим обязанности директора или начальника, то это обычно люди, которые работают  заместителями, в  кабинете заместителя. Когда я назначил Эдуарда Мартиросяна и Армана Саркисяна – соответственно, исполняющими обязанности директора и начальника полиции СНБ, я лично сопровождал обоих в кабинеты директора СНБ и начальника полиции, сам открыл перед ними дверь и сказал: теперь  вы будете работать здесь. Я сказал, что, назначив вас временно исполняющим обязанности, сейчас я не буду искать другого кандидата. Я сказал, что принял решение по своей  части вопроса, теперь вы должны принять решение по своей  части - через 6 месяцев», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что на данный момент оба чиновника оправдали себя, но это не значит, что он считал работу этих двух структур идеальной. «До марта есть время, они будут  оставаться в этом статусе, и в этот период   примут собственные решения», - сказал премьер.

  19 сентября 2019 года Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Эдуарда Мартиросяна исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности РА. Другим указом Президента РА Арман Саркисян назначен исполняющим обязанности начальника полиции РА.




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