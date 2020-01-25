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В течение недели Азербайджан в направлении Арцаха произвел 700 выстрелов

В течение недели Азербайджан в направлении Арцаха произвел 700 выстрелов

В период с 19 по 25 января на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана противник около 130 раз нарушал режим прекращения огня, произведя в направлении армянских боевых постов свыше 700 выстрелов из разнокалиберного стрелкового оружия.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, передовые подразделения АО на передовой продолжают выступать с позиций диктующей стороны и уверенно несут боевое дежурство.




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