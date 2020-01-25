Пашинян выступил с призывом к кандидатам на пост президента Арцаха

Премьер-министр РА Никол Пашинян призвал кандидатов в президенты Арцаха выразить мнение о наследии, оставленном бывшими властями Армении в вопросе Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Давайте посмотрим, какое наследие оставил Серж Саргсян (Третий Президент Республики Армения – ред.) в карабахском вопросе. Недавно в средствах массовой информации была опубликована статья, в которой, по сути, приводились пункты из документа о том, на которых Серж Саргсян оставил переговорный процесс, и что официальные опровержения со стороны бывших властей не поступили...

Разъяснение 1 - из первых трех основных параграфов. Конечными целями всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта являются (в том виде, в каком они взаимосвязаны) - возвращение Азербайджану 7 регионов - Агдама, Физули, Джебраила Зангелана, Кубатлы, Кельбаджара и Лачина — при условии сохранения коридора связи между Нагорным Карабахом и Арменией.

Определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством всеобщего волеизъявления народа, что является юридически обязательным и в соответствии с нормами и принципами международного права, в соответствии с нормами и принципами международного права, в согласованные сторонами сроки и под эгидой ООН или ОБСЕ при условии: поставленный на голосование вопрос не должен быть ограничен и может включать в себя все параметры и варианты, касающиеся статуса. Полное регулирование в регионе политических, торгово-экономических и гуманитарных отношений, восстановление добрососедского сотрудничества, обеспечение полной стабильности региона Южного Кавказа.

Параграф 2. Переселенцы, при содействии международного сообщества, покидают территории пяти районов, упомянутых в пункте 1. Гражданские власти Азербайджана войдут в эти районы после того, как в них войдут международные миротворческие силы, а вооруженные силы, развернутые в настоящее время в этих районах, будут выведены. Миротворческие силы будут располагаться вдоль административных границ бывшего Нагорно-Карабахского автономного района, за исключением районов, составляющих части районов Кельбаджар и Лачин. Кельбаджарский регион останется под переходным мониторингом ОБСЕ.

Параграф 2. В то же время, параллельно с вышеупомянутыми мерами, до окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Нагорному Карабаху должен быть предоставлен временный статус, который будет гарантировать организацию его повседневной жизни», - сказал Пашинян, отметив, что это было наследие, которое находилось на столе переговоров.

«Теперь нас обвиняют в том, что мы утратили это наследие. В тот момент, когда Республика Армения захочет продолжить переговоры с этой точки, международное сообщество не создаст никаких проблем. Я предлагаю всем кандидатам в президенты Арцаха сказать, является ли этот текст приемлемым для них или нет, пусть армянский народ и народ Арцаха скажут, приемлем ли он или нет. Если народ Арцаха и Армении решит, что это и есть основа переговоров, приемлемый вариант, я гарантирую, что он в тот же момент появится на столе переговоров», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что ни одно правительство в Армении не было столь прозрачным в вопросе Арцаха, как его правительство.