СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 1330

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс в столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших. Об этом сообщает в субботу информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

Ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.