Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

За год в Армении выдано на 120 млн больше чеков ККА

За год в Армении выдано на 120 млн больше чеков ККА

В 2019 году Армения произвела 120 миллионов 36 800 единиц, что на 38% больше чеков контрольно-кассовых аппаратов, чем в 2018 году.

Как  передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«В течение 2019 года Армения произвела 120 миллионов 36 тысяч 800  (или на 38%) больше кассовых чеков, чем в 2018 году. В результате товарооборот составил 345 млрд 413 млн драмов или 21,9% по сравнению с 2018 годом», - сказал Пашинян.

 Положение о внесении изменений в Налоговый кодекс РА вступило в силу 1 января 2020 года. Согласно этому  положению,  предприятия с оборотом до 24 млн драмов будут освобождены от налоговых обязательств. 10 декабря на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что  с 1 января никто не  подлежит прощению - в  случае невыдачи  кассового  чека.

«С 1 января 2020 года в Республике Армения не будет  ни одного обстоятельства социального или иного плана, которое  будет прощено в  случае  невыдачи кассового чека. Наша цель - не облагать налогом людей, а уменьшить теневую экономику и увеличить доходы нашего бюджета. Нам необходимо принять очень строгие, конкретные меры и реализовать их. Тот, кто не  выбивает кассовый чек,  крадет солдатский хлеб. В результате новых бюджетных подходов мы произвели огромные изменения в нашей армии», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в результате невыдачи    кассовых чеков на небольших объектах образуется  значительная тень на крупных предприятиях.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации