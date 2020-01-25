За год в Армении выдано на 120 млн больше чеков ККА

В 2019 году Армения произвела 120 миллионов 36 800 единиц, что на 38% больше чеков контрольно-кассовых аппаратов, чем в 2018 году.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«В течение 2019 года Армения произвела 120 миллионов 36 тысяч 800 (или на 38%) больше кассовых чеков, чем в 2018 году. В результате товарооборот составил 345 млрд 413 млн драмов или 21,9% по сравнению с 2018 годом», - сказал Пашинян.

Положение о внесении изменений в Налоговый кодекс РА вступило в силу 1 января 2020 года. Согласно этому положению, предприятия с оборотом до 24 млн драмов будут освобождены от налоговых обязательств. 10 декабря на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что с 1 января никто не подлежит прощению - в случае невыдачи кассового чека.

«С 1 января 2020 года в Республике Армения не будет ни одного обстоятельства социального или иного плана, которое будет прощено в случае невыдачи кассового чека. Наша цель - не облагать налогом людей, а уменьшить теневую экономику и увеличить доходы нашего бюджета. Нам необходимо принять очень строгие, конкретные меры и реализовать их. Тот, кто не выбивает кассовый чек, крадет солдатский хлеб. В результате новых бюджетных подходов мы произвели огромные изменения в нашей армии», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в результате невыдачи кассовых чеков на небольших объектах образуется значительная тень на крупных предприятиях.