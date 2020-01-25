В прошлом году забор воды из Севана был минимальный за последние 5 лет

В 2013 году из озера Севан было забрано для орошения 143,8 миллиона кубических метров воды, этот объем на 26 миллионов кубических метров меньше, чем предусмотрено законом.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Забор воды из Севана был минимальный за последние 5 лет. Из озера Севан на орошение забрано 143,8 млн кубометров воды, что на 56 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого положительного показателя не было зарегистрировано с 2010 года. Забрано на 26.140 миллионов кубометров меньше, чем 170 миллионов кубометров воды, предусмотренных законом», - сказал Пашинян, напомнив, что по новому законодательному изменению, правительство может обратиться в Национальное собрание с просьбой о дополнительном заборе воды из озера Севан только в том случае, если официально объявлена засуха.

Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на очень плохие условия, забрано меньше воды, чем требуется по закону.

«Хотя прошлый год был не хуже с точки зрения водоснабжения, чем в предыдущие годы, если не сказать, что он явно был лучше», - заключил Пашинян.