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Мы сломали “хребет” переворота: Никол Пашинян

Мы сломали “хребет” переворота: Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян сослался на заявления о предотвращении попытки переворота в Армении. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал на пресс-конференции 25 января в Капане: «Мы сломали “хребет” переворота, и в Республике Армения такого просто нет. Те, кто хочет попробовать свой нюх, знают, что с ними будет».

Выступая 23 января с журналистами, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян отметил, что в Армении предотвращена попытка переворота.


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БелТА

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