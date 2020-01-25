Армянские спасатели обнаружили заблудившихся членов российской туристической группы

Спасатели МЧС Армении 25 января возобновили поиски членов российской туристической группы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, около 11:30 спасатели на расстоянии около 1 км заметили членов группы.

“25 января в 05:20 на поисковые работы выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС, оперативная группа и спасательная группа Армяно-российского Центра гуманитарного реагирования. С членами экспедиции периодически устанавливается связь. Спасатели приближаются к группе”, - сообщили в министерстве.

24-го января в 08:28 в службу “911” поступил звонок, что ухудшилось состояние здоровья одного из членов туристической группы, находящейся в 13 км к востоку от общины Ншхарк Гегаркуникской области, в составе которой 6 граждан Российской Федерации, необходима помощь спасателей. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС. В 17:30 руководитель экспедиции М. Борисенко сообщил, что состояние здоровья гражданина России, почувствовавшего недомогание, стабильно. К поисковым работам была привлечена также и спасательная группа Армяно-российского Центра гуманитарного реагирования.