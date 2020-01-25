Ожидаемый доход для города Еревана впервые превысил лимит в 100 миллиардов

Впервые в истории Еревана ожидаемый доход столицы превышает 100 миллиардов драмов, составив более 107 миллиардов драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Бюджет 2020 года для Еревана будет на 48 процентов больше, чем фактический бюджет на 2017 год, на 56 процентов больше, чем в 2018 году, а по сравнению с 2019 годом – на 30 процентов. В то же время ожидаемые доходы города впервые превышают 100 миллиардов драмов, что составляет более 107 миллиардов драмов, а его собственные доходы увеличиваются на 3 миллиарда», - сказал Пашинян.