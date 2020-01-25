На решение жилищных проблем семей, насильно изгнанных из Азербайджана, будет выделено 1.5 млрд драм
По решению правительства Республики Армения на решение жилищной проблемы 112 семей, насильно депортированных из Азербайджана, будет выделено около 1,5 млрд драмов.
Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.
«За 10 лет правительство практически ничего не сделало в этом направлении», - вспоминает Пашинян.
В результате политики Азербайджана по перемещению в 1988-1992 годах Армения приняла 420 000 семей армянских беженцев. Жилищная программа для беженцев была реализована в 2005-2008 годах. Выдано более 1000 сертификатов на покупку жилья, но только 700 были реализованы. Миграционная служба запустила новую жилищную программу « Программу для семей, депортированных из Азербайджана и оставшихся без крова». В основе этого лежит решение правительства, которое определяет семьи беженцев, которые все еще живут во временных убежищах. В 2018 году вновь был проведен перерасчет беженских проблем и зарегистрирована следующая цифра: 895 семей по всей стране - 254 семей в областях, 641 в Ереване.