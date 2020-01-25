В Армении нет власти немногих, ее не будет и впредь: Пашинян — об олигархии

13:11

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Республике Армения нет власти немногих, и ее больше не будет.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«За январь-сентябрь 2019 года 1000 крупных налогоплательщиков декларировали 764,5 млрд драмов налога, что на 90,7 млрд или на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года рост налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками, составил 185,5 млрд драмов или 32%. Это ответ на вопрос о том, есть ли в Армении олигархия. Когда олигарх платит налоги, это значит, что он уже не в привилегированном положении. Олигархия означает власть немногих. В Армении власти немногих больше не будет. В Армении есть власть многих — в лице армянского народа», - сказал Пашинян.