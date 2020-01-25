По уголовным делам, расследованным ССС, было выявлено более 4 миллиардов драмов

Сумма, полученная в ходе деятельности Специальной следственной службы в 2019 году, составила 4 млрд 331,9 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 25 января в Капане, представив 100 фактов о Новой Армении в третий раз.

«Сумма, возвращенная только в прошлом году, в 7 раз превышает сумму, полученную по уголовным делам, рассмотренным службой за последние 11 лет, что составило 597,6 млн драмов», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что отель Golden Palace в Цахкадзоре стал государственной собственностью, стартовая цена которого составляет 7,5 млрд драмов.

В результате реализации правовой функции Комитета по государственным доходам Республики Армения в 2019 году в государственный бюджет было доставлено 50,9 млрд драмов, что на 60% превышает показатель 2018 года, на 90% - показатель 2017 года. Премьер-министр подчеркнул, что это процесс выявления скрытых налогов.