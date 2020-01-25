В Армении от рисков будет застраховано более 30 тысяч га сельскохозяйственных земель

Пилотной программой страхования сельского хозяйства предусмотрено страхование от рисков в 6 областях Армении более 30 тысяч га земель. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 января в Капане сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, в третий раз представляя 100 фактов о Новой Армении.

“С 30 сентября 2019 г. в Армении внедрена пилотная программа страхования сельского хозяйства, в рамках которой проводится страхование виноградников и абрикосовых садов. В результате реализации программы в 6 областях Армении от рисков града, пожара и весенних заморозков будет застраховано более 30 тысяч гектаров земли и будут созданы предпосылки для полного внедрения страхования сельского хозяйства”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что этим государство берет на себя, как минимум, 50% финансовых расходов сельчан, страховой полис по риску заморозков будет возмещен на 60%.

Пашинян также сообщил, что тариф, установленный для оформления таможенного досмотра почтовых пакетов, отправляемых из Армении (2250 драмов), был отменен, этим малому и среднему бизнесу была предоставлена возможность эффективнее использовать электронную торговлю и электронный экспорт.