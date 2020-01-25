24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил ССС для  участия  в  следственном мероприятии

24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Специальную следственную службу, чтобы принять участие в следственной операции по одному из расследуемых уголовных дел.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

15 января премьер-министр Пашинян посетил Следственный комитет Республики Армения и был допрошен там в течение 2 часов 35 минут по делу о прослушке телефонного разговора директора СНБ РА Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна.