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24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил ССС для  участия  в  следственном мероприятии

24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил ССС для  участия  в  следственном мероприятии

24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Специальную следственную службу, чтобы принять участие в следственной операции по одному из расследуемых уголовных дел.

Как  передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь  ССС Марина Оганджанян.  

15 января премьер-министр Пашинян посетил Следственный комитет Республики Армения и был допрошен там в течение 2 часов 35 минут по делу о прослушке  телефонного разговора   директора СНБ РА Артура Ванецяна  и главы  ССС Сасуна Хачатряна.




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