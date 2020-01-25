В прошлом году число приехавших в Армению на 10 тысяч 506 больше, чем уехавших

В прошлом году в Армению прибыло 4 миллиона 319 тысяч 618 человек. Это число на 10 тысяч 506 больше, чем число уехавших.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«В 2019 году в Армению приехали 4 миллиона 319 тысяч 618 человек. В 2018 году - 3 миллиона 757 тысяч 187 человек. В 2017 году в Армению приехали 3 миллиона 398 тысяч 137 человек. В 2019г. Армению приехали 921 475 человек, или на 27,1% больше, чем в 2017 году. По итогам 2019 года число прибывающих в Армению на 10 тысяч 506 человек больше, чем выезжающих», - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что число посещений въездного туризма в Армению в январе-сентябре 2019 года составило 1 миллион 459 тысяч 152 или 14,4% роста по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Итоги года еще не подведены и будут опубликованы позже.

Число туристов из Российской Федерации, посещающих Армению в январе-сентябре 2019 года, увеличилось на 76,2%, более чем в два раза – туристов из Германии, в 2,3 раза - из Франции, 62,8% - из Италии, 98,6% - из Нидерландов, из Ирана - 13,3%, из Грузии - 11,7%, из Канады - 43,8%, из Украины - 31,7%. Внутренний туризм увеличился на 45,7% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть наши соотечественники в пределах Республики Армения также путешествуют в туристических целях. Этот туристический год был особенно активным в Гюмри. Уверен, что в следующем году и Гюмри, и Сюник, и все остальные направления будут активны.

Премьер-министр также отметил, что ряд престижных организаций и периодических изданий включили Армению и Ереван в число предпочтительных направлений для туризма. В первую десятку незнакомых туристических визитов в 2020 году Армения вошла в британский The Telegraph, Financial Times и американский журнал Forbes. К 2020 году Booking.com включил Ереван в десятку самых активных туристических направлений в мире. По данным журнала Condé Nast Traveller, Армения вошла в число 20 лучших направлений на 2020 год.