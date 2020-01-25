Доминик Тим вышел в очередной тур  — Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в очередной четвертый тур Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», в третьем туре соперником Тима был Тейлор Фриц из США. В поединке, который длился 2 часа 50 минут, австриец выиграл после 4 сетов 6: 2, 6: 4, 7: 6, 6: 4.

В первом в этом году турнире Большого шлема среди мужчин и женщин принимают участие 128 игроков. Турнир проводится в Мельбурне, Австралия, в 107-й раз с 1905 года. Действующий чемпион Australian Open среди мужчин - Новак Джокович, а среди женщин - Наоми Осака.