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Доминик Тим вышел в очередной тур  — Australian Open

Доминик Тим вышел в очередной тур  — Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в очередной четвертый тур   Открытого чемпионата Австралии.

Как  передает «Арменпресс», в третьем туре соперником Тима был  Тейлор Фриц из США. В  поединке, который  длился 2 часа 50 минут, австриец выиграл после 4 сетов 6: 2, 6: 4, 7: 6, 6: 4.

В первом в этом году турнире Большого шлема   среди мужчин и женщин принимают участие 128 игроков. Турнир проводится в Мельбурне, Австралия, в 107-й раз с 1905 года. Действующий чемпион Australian Open среди мужчин - Новак Джокович, а среди женщин - Наоми Осака.




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