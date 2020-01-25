Президент Саркисян встретился с председателем Национальной администрации Палестины Махмудом Аббасом

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил признательность президенту и правительству Палестины за все, что они делают для Армянской церкви. Он отметил, что церковь Святого Рождества является частицей не только истории человечества и христианства, но и Армении, армянской культуры, армянского наследия, и, самое главное, частью Армянской церкви. “Мы благодарны за Ваше содействие сохранению армянского духовно-исторического наследия и христианских ценностей”, - сказал президент Саркисян.